Заслуженного артиста заподозрили в сексуальном насилии над внучкой

Заслуженного артиста РСФСР задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в сексуальном насилии над внучкой. Как сообщает «Фонтанка», следователи установили причастность к насильственным действиям над ребенком 72-летнего мужчины.

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Уголовное дело возбудили еще в августе 2021 года следователи по Приморскому району. Тогда по телефону горячей линии ГСУ СК РФ позвонила детский психолог и сообщила, что в квартире на Парашютной улице до четырехлетней девочки домогалось неустановленное лицо.

В минувшее воскресенье, 23 января, оперативники задержали подозреваемого, которым оказался заслуженный артист РСФСР, доцент Петербургской консерватории и солит оркестра Мариинского театра. Следователи установили, что пожилой мужчина в течение всего 2020 года в рощинском СНТ «Актер» совершал насильственные действия сексуального характера в отношении внучки.