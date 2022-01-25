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14 минут назад

Заслуженного артиста заподозрили в сексуальном насилии над внучкой

Заслуженного артиста РСФСР задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в сексуальном насилии над внучкой. Как сообщает «Фонтанка», следователи установили причастность к насильственным действиям над ребенком 72-летнего мужчины.

Заслуженного артиста заподозрили в сексуальном насилии над внучкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уголовное дело возбудили еще в августе 2021 года следователи по Приморскому району. Тогда по телефону горячей линии ГСУ СК РФ позвонила детский психолог и сообщила, что в квартире на Парашютной улице до четырехлетней девочки домогалось неустановленное лицо.

В минувшее воскресенье, 23 января, оперативники задержали подозреваемого, которым оказался заслуженный артист РСФСР, доцент Петербургской консерватории и солит оркестра Мариинского театра. Следователи установили, что пожилой мужчина в течение всего 2020 года в рощинском СНТ «Актер» совершал насильственные действия сексуального характера в отношении внучки.

В данный момент артист помещен в ИВС.

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