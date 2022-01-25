В селе Ольгинка Туапсинского района на берегу Черного моря образовалась огромная трещина, разрушившая местный кемпинг. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал «Любимый Сочи». Уточняется, что в результате природного явления никто не пострадал.

Накануне в Сочи сошли два оползня, в связи с чем на двух дорогах было ограничено движение. Сегодня стало известно, что в Лазаревском районе произошло обрушение части технологического примыкания к федеральной трассе А-147, движение до участка разрушения будет полностью перекрыто.