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45 минут назад

Разрушившую кемпинг трещину у Черного моря сняли на видео

В селе Ольгинка Туапсинского района на берегу Черного моря образовалась огромная трещина, разрушившая местный кемпинг. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал «Любимый Сочи». Уточняется, что в результате природного явления никто не пострадал.

«Вот эта поляна вся вниз провалилась», – произносит женский голос за кадром.

Накануне в Сочи сошли два оползня, в связи с чем на двух дорогах было ограничено движение. Сегодня стало известно, что в Лазаревском районе произошло обрушение части технологического примыкания к федеральной трассе А-147, движение до участка разрушения будет полностью перекрыто.

Происшествия,Видео,
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