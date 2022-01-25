Появилось видео массовой давки перед футбольным матчем

В результате массовой давки перед футбольным матчем в Камеруне погибли 6 человек, еще 40 пострадали. Об этом сообщает издание «Известия» , опубликовавшее снятое очевидцами видео трагедии в своем официальном Telegram-канале .

Инцидент произошел в столице центральноафриканского государства Яунде перед игрой 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу между сборными Камеруна и Коморских островов. На матч явились примерно 50 тысяч футбольных фанатов, но из-за коронавирусных ограничений не все могли попасть на стадион, спортивную арену можно было заполнить лишь на 80%.