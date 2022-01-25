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50 минут назад

Появилось видео массовой давки перед футбольным матчем

В результате массовой давки перед футбольным матчем в Камеруне погибли 6 человек, еще 40 пострадали. Об этом сообщает издание «Известия», опубликовавшее снятое очевидцами видео трагедии в своем официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в столице центральноафриканского государства Яунде перед игрой 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу между сборными Камеруна и Коморских островов. На матч явились примерно 50 тысяч футбольных фанатов, но из-за коронавирусных ограничений не все могли попасть на стадион, спортивную арену можно было заполнить лишь на 80%.

Местные власти предполагают, что число погибших в давке может вырасти.

Происшествия,В мире,Африка,Видео,газета "Известия",
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