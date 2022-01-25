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1 час назад

В России отец забыл полуторагодовалую дочку в такси

29-летний житель Братска Иркутской области забыл свою полуторагодовалую дочь в такси. Как пишет kp.ru инцидент произошел в прошлые выходные.

Россиянин забыл полуторагодовалую дочку в такси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Водитель подвозил до квартиры местного жителя с ребенком, когда он остановился у подъезда, пассажир неожиданно вспомнил, что ему нечем платить за проезд. Он предложил сбегать за деньгами до квартиры.

Попросил на это 5 минут. В качестве залога он решил оставить собственную дочь.

Как пишет издание, таксист возражать не стал. Водитель был уверен, что без ребенка клиент уж точно не сбежит. Но братчанин не вернулся ни через 5 минут, ни через 15. Таксист отвез девочку в отдел полиции, оттуда ее перевели в Детскую городскую больницу.

Сообщается, что полицейские уже встретились с родителями. Против них составлен административный протокол по статье "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Теперь комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки будут решать, могут ли такие родители и дальше исполнять свои обязанности.

Ранее знакомая семьи, замерзшего насмерть в Дубне мальчика попросила "не судить" его близких.

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Происшествия,Комсомольская правда,
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