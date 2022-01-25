В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
58 минут назад

Заснеженный аэропорт Стамбула записали на видео

Множество туристов застряли в аэропорту Стамбула из-за снегопада, который обрушился на турецкий город. Видео публикует telegram-канал «Mash».

Сообщается, что главный авиаперевозчик Турции «Turkish Airlines» заявил, что отменил все рейсы из аэропорта Стамбула до утра вторника, 25 января, чтобы обеспечить безопасность путешествий пассажиров, которые сейчас застряли в здании аэропорта.

Кроме того, в аэропорту под тяжестью снега обрушилась крыша одного из грузовых терминалов, пострадавших нет.

О надвигающейся непогоде жителей Стамбула синоптики предупреждали ещё накануне. Особенно сильно снег шёл в западной и северной частях города.

На дорогах образовались огромные пробки, люди вынуждены были оставлять свои машины на обочинах и идти пешком. Из-за наплыва пешеходов в метро образовалась давка. Некоторые автобусные маршруты остановились до завтрашнего утра.

Происшествия,Видео,Turkish Airlines,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители