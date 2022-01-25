Заснеженный аэропорт Стамбула записали на видео

Множество туристов застряли в аэропорту Стамбула из-за снегопада, который обрушился на турецкий город. Видео публикует telegram-канал «Mash».

Сообщается, что главный авиаперевозчик Турции «Turkish Airlines» заявил, что отменил все рейсы из аэропорта Стамбула до утра вторника, 25 января, чтобы обеспечить безопасность путешествий пассажиров, которые сейчас застряли в здании аэропорта.

Кроме того, в аэропорту под тяжестью снега обрушилась крыша одного из грузовых терминалов, пострадавших нет.

О надвигающейся непогоде жителей Стамбула синоптики предупреждали ещё накануне. Особенно сильно снег шёл в западной и северной частях города.