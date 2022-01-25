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21 минуту назад

Камчатские вулканы могут выбросить столбы пепла высотой 15 км, что опасно для самолетов

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что вулканы Шивелуч и Карымская Сопка в Камчатском крае могут выбросить 15-километровые столбы пепла, создав угрозу для гражданских самолетов. Об этом сообщается на сайте института.

Вулканы Камчатки угрожают самолетам
Фото: Институт вулканологии ДВО РАНИнститут вулканологии ДВО РАН

"В текущем году возобновилась повышенная эксплозивная активность вулканов в Камчатском крае До конца текущего месяца прогнозируется выброс первого вулкана на высоту до 15 километров, второго — до 10 километров", - говорится в пресс-релизе.

Ученые отметили, что вулкан Шивелуч выбросил в январе пепельный столб на высоту 6,5 км, длина сопутствующих дымовых шлейфов составила до 175 км. Столб, выброшенный Карымской Сопкой, достигал 10 км. В институте призвали Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций оперативно информировать авиаперевозчиков о состоянии активных вулканов полуострова, не пускать к ним туристов и оповестить население об угрозе извержений.

Ранее "Роскосмос" показал, что осталось от острова Тонга после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапа в Тихом океане.

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