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44 минуты назад

Подозреваемый в стрельбе в немецком университете покончил с собой

Подозреваемый в стрельбе в университете в немецком Гейдельберге покончил с собой. Об этом сообщил представитель президиума полиции Мангейма в понедельник, 24 января.

Подозреваемый в стрельбе в университете в ФРГ покончил с собой
Фото: UnsplashUnsplash

— Преступник покинул лекционный зал, выскочил со своим оружием и покончил с собой, — рассказал правоохранитель.

Следствие в настоящее время изучает происхождение оружия подозреваемого. При нем, как уточняется, было обнаружено два ружья, которые он мог приобрести за рубежом.

В результате стрельбы были ранены четыре человека, одна девушка скончалась в больнице. Подозреваемый является 18-летним гражданином Германии, отмечает РИА Новости.

В ноябре 2021 года несколько человек были ранены и один погиб в результате стрельбы в школе в округе Окленд в американском штате Мичиган, нападавший задержан. Инцидент произошел в коридоре учебного заведения, уточнил телеканал.

Полиция отправила на место происшествия несколько патрулей, подразделение спецназа и авиацию. Один из подозреваемых задержан, правоохранители изъяли у него пистолет.

Происшествия,РИА Новости,
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