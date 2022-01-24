Аэропорт Шереметьево проверяют из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

"Сегодня поступило сообщение о минировании терминала В аэропорта Шереметьево", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что аэропорт продолжает функционировать в штатном режиме, однако меры безопасности усилены.