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1 час назад

Аэропорт Шереметьево проверяют из-за сообщения о минировании – СМИ

Аэропорт Шереметьево проверяют из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Шереметьево проверяют из-за сообщения о минировании
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"Сегодня поступило сообщение о минировании терминала В аэропорта Шереметьево", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что аэропорт продолжает функционировать в штатном режиме, однако меры безопасности усилены.

Ранее из-за сообщения об угрозе взрыва проверяли здание Центробанка. Весь персонал эвакуировали. Позднее стало известно, что сведения о минировании оказались ложными.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Центральный банк России,
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