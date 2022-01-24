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58 минут назад

Блогерша из Мытищ привела в квартиру живого медведя

Популярная TikTok-блогерша из Мытищ завела дома медведя, чем привлекла внимание полиции.

Девушка заказала 200-киллограмового медведя, по ее словам, для своего годовалого сына. Известная под псевдонимом Лера Изумруд девушка показала игры с диким животным в своем TikTok аккаунте, где у нее более 7,5 млн подписчиков.

Данная ситуация возмутила соседей. Появление в доме дикого животного напугало жильцов. По их словам, медведю не место в многоквартирном доме, это может привести к опасным последствиям, передает "Комсомольская правда".

Кроме того, в правоохранительных органах обратили внимание на данное развлечение. Полицейские проводят проверку по факту предоставления блогерше дикого животного.

На сайте прокуратуры Московской области сообщили, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению закона об ответственном обращении с животными и закона о несовершеннолетних.

Происшествия,Видео,МВД,Комсомольская правда,
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