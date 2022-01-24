Покусанный собаками москвич показал последствия нападения

Вечером я вышел в магазин за хлебом, я шёл в наушниках, увидел вдалеке, как лают собаки, развернулся, пошёл в обратную сторону, чтобы на меня не напали животные, не почувствовали мой страх и не покусали меня. После чего я почувствовал, что в мою ногу упирается одна, вторая, третья собака, — сказал молодой человек.