В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
48 минут назад

Арестована девушка, "заказавшую" свою семью в Омской области

Суд арестовал 14-летнюю девушку, которая призналась в убийстве собственной семьи в Омской области. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Арестована девушка, "заказавшую" свою семью в Омской области
Фото: СК РФСК РФ

Девочка является дочерью убитой. По словам самой арестованной, школьница планировала «заказать» лишь родителей, 10-летняя сестра-инвалид стала случайной жертвой, поскольку оказалась свидетелем убийства и закричала.

Ранее суд арестовал 17-летнего подростка, убившего семью в Омской области.

Оба подростка признали свою вину. Следователи выяснили, что 14-летняя школьница подговорила своего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против встреч подростков. Парень взял у знакомого нож и ночью зашел в дом через дверь, которую оставила открытой его подруга. Он смертельно ранил спящих взрослых и 10-летнюю девочку.

После дочь убитой взяла с собой 6-летнего брата, постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый «бородатый мужчина», который якобы убил родителей, а также предоставила полицейским ложные данные о преступнике.

Последние новости
Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители