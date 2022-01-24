Женщина выбросила из окна восьмилетнюю дочь в Крыму

Восьмилетнюю девочку убили в поселке Новом Свете около Судака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

До этого в Сети появилась информация, что мать выбросила с четвертого этажа свою восьмилетнюю дочь. Женщину задержали.

"В отношении матери девочки возбуждено и расследуется уголовное дело", – рассказали в управлении.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России. Ведомство также начало проверку исполнения уполномоченными органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.