Утром 26 января в столичных аэропортах задержано и отменено более 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно его информации, в аэропорту Внуково 14 рейсов задержали и шесть отменили, в аэропорту Домодедово пять рейсов задержали. Кроме того, в аэропорту Шереметьево 10 рейсов задержали и еще 19 отменили.