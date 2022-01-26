Утром 26 января в столичных аэропортах задержано и отменено более 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Согласно его информации, в аэропорту Внуково 14 рейсов задержали и шесть отменили, в аэропорту Домодедово пять рейсов задержали. Кроме того, в аэропорту Шереметьево 10 рейсов задержали и еще 19 отменили.
Ранее «Известия» сообщали, что в столичном регионе в среду, 26 января, ожидается облачная погода и небольшой снег. Как отмечало издание, в ночь на 26 января в столице прогнозировался снегопад. Также в Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до утра четверга.