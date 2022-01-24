Стала известна судьба выставленного на мороз мальчика

Органы опеки забрали шестилетнего мальчика, которого родители выгнали голым на улицу в 20-градусный мороз в селе Селезнево Алтайского края. Как рассказала детский омбудсмен региона Ольга Казанцева, сейчас он находится под наблюдением врачей, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По словам уполномоченного, в скором времени мать и отца лишат родительских прав.

«Для обеспечения безопасности детям принято решение об отобрании детей, так как дальнейшее пребывание их в семье угрожало жизни и здоровью. В соответствии с законом в течение семи дней органы опеки обязаны обратиться в суд с иском о лишении или ограничении в родительских правах. С семьёй уже длительное время работают социальные службы, в том числе в 2021 году выходили с иском о лишении родительских прав, однако рассмотрение данного вопроса судом в сентябре 2021 года отложено», — заявила она.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, когда сотрудникам опеки удалось попасть в дом, из которого выгнали ребенка, там они нашли его избитого двухлетнего брата. Мать мальчика заявила, что она таким образом «наказала» младшего сына за то, что он мешал ей отдыхать. Отмечается, что всего в семье трое мальчиков и все они изъяты органами опеки.

Ранее у их матери уже изымали детей и передавали родному отцу, однако она забрала их обратно, воспользовавшись тем, что он делал в своем доме ремонт.

Напомним, что накануне в алтайском селе Селезнево родители выгнали шестилетнего сына голым на мороз. Местная жительница, которая шла мимо дома этой семьи, услышала плач ребенка и засняла его на видео, после чего поделилась им в социальных сетях.