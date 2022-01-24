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28 минут назад

На швырнувшего банку сметаны в продавца завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили после конфликта в магазине Санкт-Петербурга, где котором покупатель швырнул в голову кассиру банку сметаны после просьбы надеть маску. Об этом сообщает РИА Новости.

На швырнувшего банку сметаны в продавца завели уголовное дело
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал источник в силовых структурах, в отношении мужчины возбуждено дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). Как рассказал сам пострадавший, 19 января в магазине на Ярославском проспекте покупатель швырнул с нецензурной бранью в него банкой сметаны. Причиной агрессии стала просьба надеть маску на кассе.

В результате мужчина получил ссадины на шее и обратился в полицию.

Напомним, что ранее семья с 14-летним ребенком без прививочных сертификатов устроила драку с охранником торгового центра «Охта-Молл» в Санкт-Петербурге.

Сперва охранник напомнил посетителям о действующих ограничениях, а после сказал, что готов пустить в магазин подростка, а вот маме и папе без сертификата никак не пройти в бутик. В результате сам мальчик якобы подошел к охраннику и обматерил его.

После этого ругань переросла в драку. Обе стороны стороны получили травмы: переломы, ушибы, ссадины. 14-летний мальчик получил сотрясение и сейчас находится в нейрохирургическом отделении.

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