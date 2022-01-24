Экс-сотрудников ФСБ осудили за разбой

Московский гарнизонный военный суд приговорил к срокам от 8 до 10 лет лишения свободы бывших сотрудников ФСБ, совершивших в июне 2019 года нападение на безработного Александра Юмаранова, похитив 136,5 млн рублей.

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Они были признаны виновным в разбое в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Также ряд подсудимых был лишен званий.

Перед судом предстали восемь человек. Это внук начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина майор Александр Карелин, работавший в управлении «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, экс-сотрудник управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ капитан Дмитрий Капышкин, старший лейтенант управления «К» СЭБ Артур Власов, капитан управления «А» («Альфа») ЦСН Роман Оболенский, его сослуживцы — капитан Владимир Урусов и прапорщик Хетаг Маргиев, бывший помощник следователя Следственного управления Следственного комитета РФ на транспорте Дмитрий Казанцев и бывший сотрудника ФНС Дмитрий Чиквин. После оглашения приговора находившиеся под домашним арестом Маргиев, Капышкин, Карелин и Чивкин были взяты под стражу в зале суда.

Дерзкое разбойное нападение произошло 10 июня 2019 года в здании банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина. Тогда сотрудники ФСБ и спецназа похитили 136,5 млн рублей, которые официально не работающий 33-летний житель столицы Александр Юмаранов привез в банк, чтобы обменять на доллары. Его сопровождали несколько знакомых, приглашенных им в качестве инкассаторов. Одетые в камуфляж и с оружием сотрудники спецслужб заявили, что проводят оперативно-розыскные мероприятия, забрали у Юмаранова и сопровождавших его людей наличность и скрылись. Следствие установило, что организатором нападения выступил предложивший помочь Юмаранову с обменом предприниматель Борис Караматов. Ему досталась половина похищенной наличности. Он до сих пор числится в розыске.

Оглашая приговор, судья Алексей Дерепко частично удовлетворил иск подсудимого Юмаранова ( от требовал выплаты 97 млн рублей) и взыскал в его пользу с подсудимых 81,5 млн рублей, приняв во внимание, что часть денег была обнаружена в ходе обыска у фигурантов.

Остальных участников нападения удалось установить и задержать. Большинство подсудимых на следствии признали вину частично, а в суде отказались от дачи показаний. Не отрицая свое участие в налете, они не были согласны с тем, что их действия квалифицировали по статье «разбой», и считали, что их следует трактовать как «кража», заранее не обещанное укрывательство преступления», «самоуправство» или «мошенничество». Они утверждали, что никакого насилия к Юмаранову и сопровождавшим его инкассаторам они не применяли и таких угроз не высказывали, а оружия не демонстрировали.