В Ингушетии обстреляли дом хвалившего Кадырова чиновника

В Назрани неизвестные обстреляли дом экс-главы управления по делам религии при главе Ингушетии Ахмеда Сагова. Об этом сообщает издание Baza.
Инцидент произошел ночью, отмечается, что никто из жильцов не пострадал. На место прибыла полиция, однако установить стрелков в настоящий момент не удалось.
Предполагается, что неизвестные открыли стрельбу по дому Сагова из-за его отношений с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Отмечается, что чиновник ездил в соседнюю республику на религиозное торжество и похвалил руководителя региона. «Ингуши завидуют порядку, установленному в Чечне», — заявил он, однако это вызвало недовольство на родине.
Ранее недовольство ингушей вызвала встреча Кадырова с местным чиновником Яхьей Хадзиевым, который, приветствуя главу Чечни, приобнял его. После этого он принес извинения за произошедшее. Кадыров же в ответ раскритиковал ингушскую общественность. Позднее Хадзиев записал еще одно видеообращение, в котором заявил, что признает вину и просит у главы Чечни прощения за свое высказывание.