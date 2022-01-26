В Ингушетии обстреляли дом хвалившего Кадырова чиновника

В Назрани неизвестные обстреляли дом экс-главы управления по делам религии при главе Ингушетии Ахмеда Сагова. Об этом сообщает издание Baza.

Фото: Telegram-канал «Baza» Telegram-канал «Baza»

Инцидент произошел ночью, отмечается, что никто из жильцов не пострадал. На место прибыла полиция, однако установить стрелков в настоящий момент не удалось.

Предполагается, что неизвестные открыли стрельбу по дому Сагова из-за его отношений с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Отмечается, что чиновник ездил в соседнюю республику на религиозное торжество и похвалил руководителя региона. «Ингуши завидуют порядку, установленному в Чечне», — заявил он, однако это вызвало недовольство на родине.