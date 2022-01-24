Раскрыта судьба оказавшегося голым на 20-градусном морозе ребенка

Шестилетнего мальчика, которого родители выгнали голым на улицу в 20-градусный мороз в селе Селезнево Шелаболихинского района Алтайского края , забрали органы опеки, он находится под наблюдением врачей. Дальнейшую судьбу ребенка раскрыла детский омбудсмен Ольга Казанцева . Ее слова в понедельник, 24 января, приводит радиостанция «Говорит Москва» .

Сам инцидент произошел 22 января. Плачущего ребенка, стоящего голым и босым на снегу, заметила одна из местных жительниц. Мальчик рассказал, что родители находятся дома и запрещают ему заходить. Всего в семье трое детей. Сельчане рассказали, что взрослые не первый раз применяют такие методы воспитания. Сообщалось также, что органы опеки уже дважды забирали детей из этой семьи.