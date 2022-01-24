Видео с «ожившим трупом» в тверском морге назвали фейком

Видео с якобы «ожившим» в одном из тверских моргов покойником назвали фейком. Запись, на которой лежащий на столе неизвестный мужчина скидывает с себя простыню и неловко поднимается, опубликовали сегодня утром российские Telegram-каналы.
Как пояснили в Министерстве здравоохранения Тверской области РИА Новости, видео может быть связано с киносъемками.
«Видео является фейком. Помещение на видеозаписи, которое обозначено как якобы один из тверских моргов, таковым не является. В Твери моргов, похожих на тот, что фигурирует в видеозаписи, нет», – отметили в региональном ведомстве.