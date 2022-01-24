В Краснодаре нетрезвый водитель такси обматерил полицейских. Правоохранители прибыли на место аварии, где на них с оскорблениями накинулся таксист. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший видео инцидента.

Мужчина препятствовал работе инспекторов и едва не набросился на них с кулаками. Теперь нарушителю грозит не только административная ответственность и лишение водительского удостоверения. За оскорбительные высказывания в адрес находящихся при исполнении должностных обязанностей полицейских он может понести и уголовное наказание.