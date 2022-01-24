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1 час назад

Раскрыта причина смерти супругов в Подмосковье

Вскрытие показало, что супруги, найденные в квартире под Ногинском, умерли, отравившись угарным газом. Речь идет о 35-летнем Сергее и 28-летней Светлане, о смерти которых стало известно в субботу, 22 января, сообщает RG.RU.

Раскрыта причина смерти супругов в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что сын пары остался жив, сейчас он находится в реанимации — тоже с признаками отравления.

Как заявили в пресс-службе ГСУ СК региона, мужчину, женщину и их 9-летнего сына в бессознательном состоянии обнаружил родственник. Все они находились в квартире на улице Ленина в поселке Обухово.

Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть супругов, ребенок же был экстренно госпитализирован. По предварительной информации, причиной трагедии могло стать отправление газом, следов насилия не найдено.

При этом из квартиры изъяли кастрюлю супа, а также биоматериалы и кошачий корм, поскольку и питомец семьи был не в лучшем состоянии. Все это отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Расследование взяла под контроль прокуратура.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,СКР,"Российская газета",
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