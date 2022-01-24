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1 час назад

Старинный сборник Пушкина пытались вывезти на Украину

Сотрудники таможенной службы Крыма не позволили вывезти на Украину старинную книгу с произведениями Александра Сергеевича Пушкина. Как сообщает Telegram-канал Mash, россиянин, живущий в Херсонской области, решил вывезти из страны сборник 1894 года издания еще в дореволюционной орфографии, в котором собраны сказки, стихи, баллады и 500 писем поэта.

Старинный сборник Пушкина пытались вывезти на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ценную книгу мужчина спрятал в дорожную сумку, однако таможенники на пункте пропуска «Армянск» обнаружили ее. Предоставить документов на вывоз россиянин не смог, а на опросе заявил, что книга куплена больше 10 лет назад и ни о какой культурной ценности он даже не задумывался.

Сейчас фолиант отправили на экспертизу, а «книжному контрабандисту» грозит административное наказание.

Происшествия,Федеральная таможенная служба,
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