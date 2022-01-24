В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
1 час назад

Задержание анонимных «террористов» в Красноярске показали на видео

В Красноярске задержаны двое 17-летних россиянина по подозрению к причастности к распространению ложных сообщений о минировании школ. Об этом сообщает Следственный комитет России, обнародовавший кадры задержания подозреваемых.

По имеющимся у следствия данным, в конце декабря 2021 года подросток, не желавший посещать школьные занятия, в ходе общения с группой лиц в мессенджере организовал отправку заведомо ложной информации о минировании учебных заведений города Красноярска, а также других организаций.

Действуя аналогичным образом, в период с 13 по 19 января подозреваемые продолжили свою противоправную деятельность, сообщая о ложных актах терроризма в школах, детских садах и других учреждениях в регионе.

«В результате следственно-оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты сотовые телефоны, компьютерная техника, содержащие сведения о причастности школьников к совершению указанных преступлений. Молодые люди задержаны, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, на прошлой неделе по российским регионам прокатилась волна ложных сообщений об угрозах взрыва. Они поступали в школы Тюмени, Челябинска и Сахалина.

Происшествия,Криминал,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители