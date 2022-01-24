В Красноярске задержаны двое 17-летних россиянина по подозрению к причастности к распространению ложных сообщений о минировании школ. Об этом сообщает Следственный комитет России, обнародовавший кадры задержания подозреваемых.

По имеющимся у следствия данным, в конце декабря 2021 года подросток, не желавший посещать школьные занятия, в ходе общения с группой лиц в мессенджере организовал отправку заведомо ложной информации о минировании учебных заведений города Красноярска, а также других организаций.

Действуя аналогичным образом, в период с 13 по 19 января подозреваемые продолжили свою противоправную деятельность, сообщая о ложных актах терроризма в школах, детских садах и других учреждениях в регионе.

«В результате следственно-оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты сотовые телефоны, компьютерная техника, содержащие сведения о причастности школьников к совершению указанных преступлений. Молодые люди задержаны, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отмечается в сообщении ведомства.