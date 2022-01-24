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1 час назад

Родители выставили на мороз раздетого ребенка. Видео

В Алтайском крае прохожие заметили полностью раздетого ребенка на морозе. По предварительным данным, маленького мальчика в селе Селезнево выставили голым из дома его родители в качестве наказания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента.

«Где родители?» – спрашивает у ребенка женщина, и мальчик в ответ показывает рукой в сторону жилища.

Следственный комитет России и прокуратура Алтайского каря уже заинтересовались случившимся. Правоохранительные органы организовали проверку.

Как уточняется в сообществе Barnaul 22 во «ВКонтакте», на родителей ребенка неоднократно жаловались в органы опеки. В семье трое детей, их уже дважды изымали у матери.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,СКР,МВД,
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