В Алтайском крае прохожие заметили полностью раздетого ребенка на морозе. По предварительным данным, маленького мальчика в селе Селезнево выставили голым из дома его родители в качестве наказания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента.