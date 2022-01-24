В Алтайском крае прохожие заметили полностью раздетого ребенка на морозе. По предварительным данным, маленького мальчика в селе Селезнево выставили голым из дома его родители в качестве наказания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента.
«Где родители?» – спрашивает у ребенка женщина, и мальчик в ответ показывает рукой в сторону жилища.
Следственный комитет России и прокуратура Алтайского каря уже заинтересовались случившимся. Правоохранительные органы организовали проверку.
Как уточняется в сообществе Barnaul 22 во «ВКонтакте», на родителей ребенка неоднократно жаловались в органы опеки. В семье трое детей, их уже дважды изымали у матери.