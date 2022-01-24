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52 минуты назад

Раскрыты подробности жестокого убийства семьи в Юрьевке

В СУ СК по Омской области рассказали новые детали убийства семьи в селе Юрьевка. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в причастности к убийству созналась девочка-подросток, которая ранее рассказывала, что ей чудом удалось «спастись» от «бородатого убийцы» с «морщинистым лицом».

Так, следователи выяснили, что девушка подговорила своего 17-летнего парня «разобраться» с матерью, отчимом и сестрой-инвалидом, за которой ей не хотелось ухаживать. Молодой человек взял у товарища нож для забоя скота, как следует наточил его и ночью пришел убивать «обидчиков» его любимой.

Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли, после чего около 2:00 по местному времени 22 января с заднего двора через открытую подружкой дверь молодой человек пробрался в дом, где нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы.

После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей.

Позднее девушка заявила полицейским, что на них напал неизвестный, а также подговорила малолетнего ребенка молчать, однако спустя полутора суток мальчик рассказал правоохранителям, как все было.

Напомним, что утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области были обнаружены убитыми три человека – двое взрослых и 10-летняя девочка с инвалидностью.

Происшествия,Видео,СКР,
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