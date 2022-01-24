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12 минут назад

Эдвард Бил вновь признал вину в ДТП на повторном рассмотрении дела в суде

Блогер Эдвард Бил вновь признал вину в ДТП во время повторного рассмотрения дела в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

Эдвард Бил вновь признал вину в ДТП на повторном рассмотрении дела в суде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я признаю свою вину и полностью оказываю поддержку Марии по сегодняшний день, она ни в чем не нуждается", – отметил блогер.

Адвоката Эдварда Била же заявил, что не согласен с решением прокурора указать на наличие тяжких последствий, так как они предусмотрены диспозицией статьи. ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Тогда на Садовом кольце столкнулись пять автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу. В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Ею оказалась сотрудница Госдумы Мария Артемова. 14 июля прошлого года Пресненский суд столицы приговорил Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

Позднее прокуратура обжаловала приговор, посчитав его чрезмерно мягким.

В декабре 2021 года Кассационный суд отменил приговор в отношении Била по делу о крупном ДТП в центре столицы. Как сообщал адвокат блогера Сергей Жорин, судебная коллегия частично удовлетворила кассационное представление прокуратуры Москвы и направила дело на пересмотр.

Происшествия,Сергей Жорин,Генпрокуратура РФ,Госдума,
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