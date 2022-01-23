СМИ: К убийству омской семьи могут быть причастны дочь и ее парень

В деле об убийстве семьи с ребенком в селе Юрьевка Омской области появились новые шокирующие подробности. По одной из версий к преступлению могут быть причастны выжившая 14-летняя дочь и ее 17-летний возлюбленный.
Как сообщает РЕН ТВ, мать запрещала дочери встречаться с юношей, из-за чего тот решил отомстить.
В свою очередь, Telegram-канал Life Shot пишет, что девочка якобы уже призналась в содеянном. На допросе она постоянно путалась в деталях трагедии.
Кроме того, ее младший брат, чудом оставшийся в живых, дал очень важные показания, которые доказывают ее причастность к убийству родителей. Молодых людей задержали до выяснения всех обстоятельств дела, следствие по-которому продолжается.
Трагедия в омском селе Юрьевка произошла утром 22 января. В собственном доме были обнаружены убитыми Роман Б., его жена Александра И., их 10-летняя дочь с инвалидностью. На телах погибших были ножевые ранения.