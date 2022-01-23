СМИ: К убийству омской семьи могут быть причастны дочь и ее парень

В деле об убийстве семьи с ребенком в селе Юрьевка Омской области появились новые шокирующие подробности. По одной из версий к преступлению могут быть причастны выжившая 14-летняя дочь и ее 17-летний возлюбленный.

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Как сообщает РЕН ТВ, мать запрещала дочери встречаться с юношей, из-за чего тот решил отомстить.

В свою очередь, Telegram-канал Life Shot пишет, что девочка якобы уже призналась в содеянном. На допросе она постоянно путалась в деталях трагедии.

Кроме того, ее младший брат, чудом оставшийся в живых, дал очень важные показания, которые доказывают ее причастность к убийству родителей. Молодых людей задержали до выяснения всех обстоятельств дела, следствие по-которому продолжается.