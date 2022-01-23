Назван возможный убийца семьи под Омском

Тройное убийство семьи под Омском мог совершить молодой человек выжившей девочки-подростка. Такую версию называет РЕН ТВ.

Фото: СК РФ СК РФ

Издание пишет, что мать запрещала встречаться дочери неким с Александром, из-за чего он принял решение отомстить — эта версия проверяется. Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее сотрудники правоохранительных органов составили фоторобот подозреваемого: мужчина средних лет в черной шапке и с густой бородой. Сообщалось, что внешность предполагаемого преступника полицейским описала 14-летняя девочка, которой удалось убежать от нападавшего вместе со своим шестилетним братом.

О тройном убийстве в Павлоградском районе Омской области стало известно днем ранее, 22 января. Тела трех человек — мужчины, женщины и девочки — с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из частных домов села Юрьевка. По предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. Два ребенка смогли убежать и позвать на помощь.