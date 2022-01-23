В Петербурге на Софийской улице загорелась «газель». Видео

Утром в воскресенье, 23 января, в Пушкинском районе Петербурга загорелась грузовая машина. Пожар произошел на Софийской улице, рассказали «Петербургскому дневнику» очевидцы.

Пламя охватило грузовик «газель», который развозит продукцию одного из строительных магазинов города. Что стало причиной возгорания фургона, пока неизвестно.