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48 минут назад

В Петербурге на Софийской улице загорелась «газель». Видео

Утром в воскресенье, 23 января, в Пушкинском районе Петербурга загорелась грузовая машина. Пожар произошел на Софийской улице, рассказали «Петербургскому дневнику» очевидцы.

Пламя охватило грузовик «газель», который развозит продукцию одного из строительных магазинов города. Что стало причиной возгорания фургона, пока неизвестно.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, пожар в Пушкинском районе возник у дома № 113. «Происходило горение автомобилей марки «Лада» и «ГАЗель» на площади 5 квадратных метров. В 10:43 пожар ликвидирован», – уточнили в ведомстве.

Происшествия,Пожары,Видео,
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