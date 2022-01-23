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32 минуты назад

В Забайкальском крае жители начали отстрел собак после гибели ребенка

Жители села Домна в Забайкальском крае, где собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку, самостоятельно начали отстреливать бродячих собак, сообщили несколько местных жителей.

Жители начали отстрел собак после гибели ребенка в Забайкалье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Домне вот сейчас пошли на отстрел собак. Обычные люди», – пояснил местный житель, передает «Чита.ру».

«Трагедия по вине чиновников»: в Забайкалье девочку загрызли собаки

Еще несколько человек рассказали, что слышали выстрелы.

«Вышла поехать на такси до администрации, услышала, что стреляли, забежала обратно в подъезд, пока такси не приехало», – добавила другая жительница.

Местные СМИ сообщили, что также слышали выстрелы.

«Местные мужики рассвирепели и отстреливают собак. Лай слышен и сейчас», – уточнили СМИ.

Напомним, накануне стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы.

В «Единой России» потребовали наказать чиновников из-за гибели девочки от бродячих собак в Забайкалье.

Происшествия,Единая Россия,Chita.Ru,
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