Жители начали отстрел собак после гибели ребенка в Забайкалье

Жители села Домна в Забайкальском крае, где собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку, самостоятельно начали отстреливать бродячих собак, сообщили несколько местных жителей.

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«В Домне вот сейчас пошли на отстрел собак. Обычные люди», – пояснил местный житель, передает «Чита.ру».

Еще несколько человек рассказали, что слышали выстрелы.

«Вышла поехать на такси до администрации, услышала, что стреляли, забежала обратно в подъезд, пока такси не приехало», – добавила другая жительница.

Местные СМИ сообщили, что также слышали выстрелы.

«Местные мужики рассвирепели и отстреливают собак. Лай слышен и сейчас», – уточнили СМИ.

Напомним, накануне стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы.