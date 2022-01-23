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42 минуты назад

«Полмаршрутки мразей»: В Орле пассажир устроил драку из-за масок

В соцсетях появилось видео из города Орёл, где пассажир избил женщину в маршрутном автобусе из-за антиковидной маски.

На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что вначале дебошир пристал к женщине, сидящей напротив него.

«Я еду по правилам, ты едешь не по правилам. Выйди!», - заявил он.

Потом недовольный гражданин переключился на других пассажиров, которые ехали без маски:

«Вот ещё одна мразь без маски. Полмаршрутки мразей. Про омикрон никто не слышал?».

По словам очевидцев, после скандала, выходя на своей остановке, пассажир несколько раз ударил женщину и быстро скрылся. Полиция начала проверку.

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Ранее в интернете появилось видео драки между охранниками и посетителем торгового центра в Уфе из-за QR-кода.

Происшествия,Видео,
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