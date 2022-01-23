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40 минут назад

Появилось видео избиения полуторагодовалого малыша няней в Петербурге

Избиение няней полуторагодовалого малыша в Приморском районе попало на видео. Жуткие кадры опубликовали «Невские новости».

Родители ребенка уже обратились в полицию с заявлением. Как следует из его текста, петербуржцам понадобилась няня из-за того, что у них двое детей-погодок. Через объявление в Интернете они нашли женщину-специалиста.

Позже родители заметили, что поведение ребенка изменилось: он стал нервным и агрессивным. Однажды мать услышала плач сына, с которым няня только что вышла на прогулку. Тогда она посмотрела камеры видеонаблюдения и выяснила, что няня била мальчика по ногам и рукам.

По словам самой няни, таким образом она воспитывала малыша, который хватал ее за лицо.

Происшествия,Видео,
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