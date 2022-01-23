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1 час назад

В Калужской области в результате драки погиб заключённый исправительной колонии

Пресс-служба ФСИН Калужской области сообщила, что в исправительной колонии №3 произошла драка, в результате которой погиб один заключённый.

Заключенного убили во время драки в калужской колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительным данным, причиной конфликта осуждённых стала их личная неприязнь», — цитирует пресс-службу Интерфакс.

Уточняется, что пострадавшему оказали доврачебную медицинскую помощь, но прибывшая скорая констатировала его смерть.

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Вместе с этим в региональной прокуратуре заявили, что по информации о нарушениях прав заключённых начата комплексная проверка.

Ранее сообщалось, что миллионер Роберт Дерст, приговорённый к пожизненному заключению за убийство, умер в возрасте 78 лет.

Происшествия,Роберт Дерст,ФСИН,Генпрокуратура РФ,Интерфакс,
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