Заключенного убили во время драки в калужской колонии

Пресс-служба ФСИН Калужской области сообщила, что в исправительной колонии №3 произошла драка, в результате которой погиб один заключённый.

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«По предварительным данным, причиной конфликта осуждённых стала их личная неприязнь», — цитирует пресс-службу Интерфакс.

Уточняется, что пострадавшему оказали доврачебную медицинскую помощь, но прибывшая скорая констатировала его смерть.

Вместе с этим в региональной прокуратуре заявили, что по информации о нарушениях прав заключённых начата комплексная проверка.