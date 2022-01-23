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32 минуты назад

Тело утонувшей в крещенской купели россиянки до сих пор не нашли

Тело россиянки, которая утонула в необорудованной проруби на праздник Крещения, до сих пор не обнаружили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Тело утонувшей в крещенской купели россиянки до сих пор не нашли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что 19 января 40-летняя женщина прыгнула в купель на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, и подводное течение занесло ее под лед. ЧП произошло на глазах у ее детей. Супруг утонувшей россиянки бросился в воду, но найти ее не смог.

По информации издания, сразу после случившегося спасатели начали поисковую операцию. «Тело погибшей до сих пор не нашли», — рассказал журналистам собеседник.

Ранее президент Федерации зимнего плавания Москвы, председатель Клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи Столицы» Наталья Серая рассказала «Ленте.ру» о рекомендациях и порядке действий для тех, кто хочет окунуться в ледяную воду в крещенскую ночь. Например, не стоит входить в воду медленно. А употреблять алкоголь может быть смертельно опасно. Погружаться в ледяную воду противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, а также психическими заболеваниями. Также на купель не стоит приходить с простудой или обострением хронических заболеваний, отметила Серая.

Происшествия,Lenta.ru,
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