Появились подробности отравления семьи в Подмосковье

Отравившиеся насмерть супруги в Подмосковье и их 9-летний сын ели разные продукты. Такие подробности привел в беседе с РЕН ТВ брат погибшего мужчины.

Он заверил, что семья в день трагедии не употребляла спиртных напитков. «Там максимум пиво было — братан после работы мог пивка попить, какой пацан так не делает, любой может выпить», — заявил мужчина.

Собеседник телеканала указал, что все трое отравившихся употребляли разные продукты, общим была лишь картошка, которую его брат брал в контейнере на работу и которая также была и в супе.

Житель Подмосковья также отметил, что квартира погибших была буквально залита рвотой — она была и в тазу, и на полу, и на кроватях.

Все продукты, найденные в квартире подмосковной семьи, отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что погибшие в Подмосковье супруги и их 9-летний сын могли отравиться пирожками из магазина.