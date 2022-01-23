Мужчина и женщина насмерть отравились едой в Подмосковье

Тела мужчины и женщины с признаками отравления нашли в одной из квартир в поселке Обухово в Московской области. Как стало известно РЕН ТВ, в квартире также обнаружили 9-летнего ребенка, он помещен в реанимацию.
Предварительной причиной смерти мужчины и женщины считают пищевое отравление. Дом, где жила семья, был газифицирован. Однако, по данным Мособлгаза, повреждения или утечки газового оборудования не зафиксировано.
Пострадавший ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Причины отравления и обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают следователи.