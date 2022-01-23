В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
34 минуты назад

Одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского отпустили

Подозреваемого в ограблении вдовы певца Александра Градского модели Марины Коташенко отпустили. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского отпустили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых. Было установлено, что смартфон одного из них в момент преступления находился совсем рядом с местом событий. Однако мужчина пояснил полиции, что временно отдавал телефон родственнику, а его самого на месте преступления не было.

Вдову Градского заподозрили в инсценировке ограбления

В результате правоохранительные органы отпустили подозреваемого под обязательство о явке.

Также стало известно о том, что одному из преступников после ограбления удалось купить автомобиль и выехать на нем из России в Киргизию.

Ранее в Москве нашли машину ограбивших вдову Градского.

Последние новости
Происшествия,Марина Коташенко,Александр Градский,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители