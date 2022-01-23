В Евросоюзе вступились за «похищенную» жену судьи

«Европейский союз призывает российские власти освободить Мусаеву, расследовать дело, а также положить конец преследованию правозащитников и членов их семей и немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям», — заявили в пресс-службе. Также в заявлении говорится, что все случаи внесудебных казней, пыток и других грубых нарушений прав человека, которые были совершены в России в последние годы, должны быть расследованы.