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54 минуты назад

В Петербурге загорелась станция метро

В Петербурге загорелась станция метро «Старая деревня». На место прибыли пожарные, станция была закрыта около полутора часов. Об инциденте сообщил Telegram-канал петербургского метрополитена.

В Петербурге загорелась станция метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 16.50 ст. Старая Деревня закрыта, поезда следуют без остановки. На втором этаже административного здания над кассовом залом задымление, вызвана пожарная команда», - говорится в сообщении.

Уточняется, что огнеборцы довольно быстро справились с возгоранием, в 18:10 станция «Старая Деревня» была открыта.

При этом на видео, размещенном очевидцами в соцсетях, видно, что пожар был довольно серьезным. Из здания метро вырывалось наружу мощное пламя, все заволокли клубы дыма.

В городском управлении МЧС сообщили, что на площади 20 квадратных метров горело офисное помещение. К ликвидации пожара привлекались 8 машин и 35 человек. Сведения о пострадавших не поступали.

Происшествия,МЧС,
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