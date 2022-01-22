В Петербурге загорелась станция метро «Старая деревня». На место прибыли пожарные, станция была закрыта около полутора часов. Об инциденте сообщил Telegram-канал петербургского метрополитена.

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«В 16.50 ст. Старая Деревня закрыта, поезда следуют без остановки. На втором этаже административного здания над кассовом залом задымление, вызвана пожарная команда», - говорится в сообщении.

Уточняется, что огнеборцы довольно быстро справились с возгоранием, в 18:10 станция «Старая Деревня» была открыта.

При этом на видео, размещенном очевидцами в соцсетях, видно, что пожар был довольно серьезным. Из здания метро вырывалось наружу мощное пламя, все заволокли клубы дыма.