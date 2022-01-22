В Петербурге загорелась станция метро «Старая деревня». На место прибыли пожарные, станция была закрыта около полутора часов. Об инциденте сообщил Telegram-канал петербургского метрополитена.
«В 16.50 ст. Старая Деревня закрыта, поезда следуют без остановки. На втором этаже административного здания над кассовом залом задымление, вызвана пожарная команда», - говорится в сообщении.
Уточняется, что огнеборцы довольно быстро справились с возгоранием, в 18:10 станция «Старая Деревня» была открыта.
При этом на видео, размещенном очевидцами в соцсетях, видно, что пожар был довольно серьезным. Из здания метро вырывалось наружу мощное пламя, все заволокли клубы дыма.
В городском управлении МЧС сообщили, что на площади 20 квадратных метров горело офисное помещение. К ликвидации пожара привлекались 8 машин и 35 человек. Сведения о пострадавших не поступали.