В Забайкалье прошел народный сход из-за растерзанной собаками девочки

В Забайкалье жители поселка устроили народный сход у администрации после того, как собаки растерзали семилетнюю девочку.

Как рассказали в управлении СКР по Забайкальскому краю, Трагедия произошла сегодня в селе Домна под Читой. Школьница пошла в музыкальную школу, но не вернулась. Родители подняли тревогу, девочку нашли мертвой: ее загрызла стая бродячих псов.

«22 января 2022 года около 17 часов в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки. Тело ребёнка было обнаружено на одном из пустырей. На теле девочки имеются следы нападения животных. Предположительно, она стала жертвой нападения бездомных собак», - говорится в сообщении.

Жители жалуются, что власти не решают проблему с опасными животными, несмотря на многочисленные жалобы. После гибели ребёнка они собрались на стихийный митинг у администрации, сообщает Telegram-канал «Забайкальский коготь».

По словам местных, собаки в поселке бегают стаями по 20 штук, нападают на людей и машины. Обращения в администрацию и ветеринарную службу эффекта не дали, пишет «Забайкальский рабочий».