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51 минуту назад

112: Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского

Задержан один из подозреваемых в ограблении Марины Коташенко - вдовы Александра Градского. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Задержан подозреваемый в ограблении вдовы Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, задержанный - гражданин Таджикистана, 25-летний Ромиз А.

Его подельники пока не найдены. В полиции считают, что преступников было трое. Один успел скрыться в Казахстане, второй пока не установлен.

Марину Коташенко ограбили 16 января. Молодая вдова музыканта заявила, что у нее украли 100 млн рублей.

Вдову Александра Градского заподозрили в инсценировке ограбления

Она рассказала, что выехала из подмосковного загородного дома, но неизвестные спровоцировали ДТП и остановили ее автомобиль. Угрожая пистолетом, они вынудили женщину вернуться домой, и отдать им все наличные средства. В полицию Коташенко заявила только вечером, через несколько часов после предполагаемого ограбления.

При этом некоторые эксперты сочли, что ограбление может быть инсценировкой с целью вывести огромные средства из общего наследства.

Происшествия,Марина Коташенко,Александр Градский,
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