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1 час назад

Житель Крыма расчленил еще живую жену

В Крыму 63-летний мужчина расчленил жену и спрятал тело на кладбище. Он сообщил полиции, что супруга пропала без вести, но был разоблачен. Об этом сообщает управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Житель Крыма расчленил еще живую жену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в селе Мирное. В новогоднюю ночь между подозреваемым и его 58-летней супругой вспыхнула ссора. Во время конфликта он нанес несколько ударов по голове женщины, из-за чего та потеряла сознание, но не умерла.

«Предположив, что от полученных травм она скончалась, с целью сокрытия следов преступления, мужчина вывез тело потерпевшей на территорию кладбища, где, расчленив его, закопал», - сообщают следователи.

Отмечается, что после этого мужчина обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении супруги. Однако полиция во время расследования нашла следы крови пропавшей женщины в его автомобиле, передает «МВД Медиа».

Подозреваемый задержан.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал видео с места тройного убийства в селе Юрьевка Омской области.

Происшествия,СКР,
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