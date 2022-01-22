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37 минут назад

Опубликовано видео с места убийства семьи в Омской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места тройного убийства в селе Юрьевка Омской области.

На кадрах виден частный сельский дом, в котором произошла трагедия. Одно тело лежит у входной двери. Вероятно, это мать семейства. По словам родственников, именно она впустила убийцу и сразу получила удар ножом.

В спальне находится другое тело, предположительно это 38-летний сожитель женщины.

Трагедия произошла в селе Юрьевка Павлоградского района.

Преступник с ножом, проник в дом и зарезал Александру и Романа, гражданских супругов 35 и 38 лет и ребенка женщины – 10-летнюю Олю с инвалидностью.

Тела с ножевыми ранениями обнаружили соседи сегодня утром . Еще двое детей смогли сбежать из дома к соседям.

Происшествия,Видео,СКР,
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