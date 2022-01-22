800 человек арестованы после беспорядков в Казахстане

Почти 800 человек арестованы в Казахстане после прошедших в январе массовых беспорядков. Об этом в субботу, 22 января, сообщает Tengrinews.

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Возбуждено 819 уголовных дел по актам терроризма, массовым беспорядкам, убийствам, грабежам и другим преступлениям, сообщил замначальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

«По этим делам задержаны 970 подозреваемых. Из них 782 с санкции суда взяты под стражу, 29 определен домашний арест», — добавил Килымжанов.

Больше всего арестованных по статьям о терроризме и массовых беспорядках — 464 человека. При этом, по словам представителя Генпрокуратуры, озвученная информация не окончательная.

«Прокуроры ежедневно проверяют ИВС, следственные изоляторы и приемники-распределители. Нами ввиду отсутствия оснований для задержаний из изоляторов временного содержания освобождены 96 человек», — отметил Килымжанов.