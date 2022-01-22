Неизвестный зарезал семью с ребенком в Омской области

«Утром 22 января 2022 года в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Двое детей - 14-летняя девочка и ее 6-летний брат спаслись, убежав из дома к соседям», - сказано в сообщении следователей.