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41 минуту назад

Неизвестный зарезал семью с ребенком в Омской области

В Омской области произошло тройное убийство – преступник вырезал целую семью. Убиты глава семейства, рабочий местного сельского предприятия, его жена и десятилетняя дочь. Еще двое детей, 6 и 14 лет смогли убежать от убийцы. Об этом сообщает управление СКР по Омской области.

Неизвестный зарезал семью с ребенком в Омской области
Фото: Следственный комитет Российской ФедерацииСледственный комитет Российской Федерации

«Утром 22 января 2022 года в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Двое детей - 14-летняя девочка и ее 6-летний брат спаслись, убежав из дома к соседям», - сказано в сообщении следователей.

Сейчас на месте преступления работают криминалисты, следователи опрашивают сельчан. Подозреваемый пока не задержан.

В МВД рассказали, что члены семьи на профилактическом учете не состояли. Жалоб от соседей и родственников на семью не поступало, по месту жительства он характеризуется положительно.

Местные СМИ сообщают, что брак погибшей пары официально зарегистрирован не был.

Происшествия,МВД,
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