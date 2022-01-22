Неизвестный зарезал семью с ребенком в Омской области

В Омской области произошло тройное убийство – преступник вырезал целую семью. Убиты глава семейства, рабочий местного сельского предприятия, его жена и десятилетняя дочь. Еще двое детей, 6 и 14 лет смогли убежать от убийцы. Об этом сообщает управление СКР по Омской области.
«Утром 22 января 2022 года в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Двое детей - 14-летняя девочка и ее 6-летний брат спаслись, убежав из дома к соседям», - сказано в сообщении следователей.
Сейчас на месте преступления работают криминалисты, следователи опрашивают сельчан. Подозреваемый пока не задержан.
В МВД рассказали, что члены семьи на профилактическом учете не состояли. Жалоб от соседей и родственников на семью не поступало, по месту жительства он характеризуется положительно.
Местные СМИ сообщают, что брак погибшей пары официально зарегистрирован не был.