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1 час назад

Амурчанин убил об ступени шестимесячного сына, мешавшего спать

Мужчину задержали, он помещен в изолятор временного содержания.

Россиянин убил мешавшего спать шестимесячного сына
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В Белогорске Амурской области по подозрению в убийстве полугодовалого ребенка задержан его отец. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Малыша госпитализировали в местную больницу с черепно-мозговой травмой. Однако, несмотря на оказываемую ему медицинскую помощь, он скончался.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», – указано в сообщении ведомства.

Задержан 32-летний отец мальчика. Как пояснил мужчина, ночью ребенок мешал ему спать, он вынес его в подъезд, где начал укачивать, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж.

В какой-то момент амурчанин вышел из себя и уронил сына на пол, из-за чего тот сильно ударился головой. После этого мужчина вернулся в свою квартиру и разбудил жену, сообщив о произошедшем. Мальчика в экстренном порядке доставили в больницу, однако это не спасло ему жизнь.

Отца ребенка поместили в изолятор временного содержания.

Происшествия,Убийство ,
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