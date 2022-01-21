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35 минут назад

Найденная в овраге под Саратовом девочка пришла в сознание

Девочка, найденная в овраге в одном из сел Саратовской области месяц назад, пришла в сознание. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Анастасия Усова, передает РИА Новости.

Найденная в овраге под Саратовом девочка пришла в сознание
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look PressKomsomolskaya Pravda / Global Look Press

Как рассказала Усова, в состоянии ребенка намечается положительная динамика.

«Можно сказать, врачи вытащили ее с того света», — отметила она.

По ее словам, на данный момент стоит вопрос уже не о выживании девочки, а о сохранении ее здоровья. В частности, ребенку удалось сохранить конечности.

«Она начала приходить в сознание, пока все это очень робко, потихоньку», — заключила специалист, добавив, что ребенку предстоит длительная реабилитация.

22 декабря в поселке Прокудино Саратовской области в овраге нашли голую пятилетнюю девочку. Рядом с ней лежало тело ее мертвого восьмилетнего брата. На данный момент девочка находится в реанимации в критическом состоянии. Позже стало известно, что мать, которая их бросила, перед этим пыталась задушить их шарфом.

Женщину задержали. В отношении нее возбуждено два уголовных дела: об убийстве сына и покушении на убийство дочери.

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