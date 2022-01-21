Троих россиян осудили за сбор насекомых на Шри-Ланке

Троих россиян оштрафовали за сбор насекомых на Шри-Ланке, каждый должен заплатить свыше 1,1 млн рублей. Таких денег у осужденных нет, они запустили кампанию по сбору средств. Если не успеют до 11 марта — отправятся в тюрьму.

Фото: соцсети соцсети

В пятницу суд Шри-Ланки назначил троим россиянам штраф в размере 2 млн 885 тыс. ланкийских рупий (1 млн 116 тыс. 500 рублей) с каждого за незаконный сбор редких насекомых. Они не смогут вернуться домой, пока не выплатят эту сумму, передает ТАСС.

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«Александр Игнатенко и его спутники Николай Килафян и Артем Рябов приговорены к штрафу в 2 млн 885 тыс. шри-ланкийских рупий каждый. В связи с большим давлением со стороны природоохранной полиции Шри-Ланки, а также в связи с плохим состоянием здоровья все трое были вынуждены признать вину», — рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Как утверждают сами осужденные, они собирали вне заповедника мертвых насекомых, чтобы сфотографировать.

Всем троим нашим соотечественникам необходима медицинская помощь, которую на Шри-Ланке они получить не могут.

«У Игнатенко язва желудка, Килафян получил оскольчатый перелом ноги и ему требуется операция, нужна операция и Рябову», — пояснил собеседник агентства.

Сотрудники ланкийской полиции, по его словам, говорили о том, что в случае непризнания вины этот процесс может длиться годами. «И было основание считать такое заявление вполне реальным: за год были допрошены всего два свидетеля из 13», — проинформировал он.

Процесс затягивается, денег нет

Состоявшееся 21 января заседание суда стало продолжением предыдущего, прошедшего 15 декабря прошлого года, следует из опубликованной во «ВКонтакте» записи сообщества, созданного в поддержку россиян:

«Вот уже полгода ничего не происходит касательно дела. Все сводится к разговору, что «мы будем вас тут держать, сколько захотим, пока вы не примете то, что мы вам написали в обвинениях» — как-то не очень похоже на нормальный процесс, не правда ли?!

Все это время суды переносятся. И вот сейчас было заседание 15-го декабря, на котором решили все перенести на 21 января… Почему так далеко? А потому что у юриста со стороны обвинения «много дел». А нас тут держать уже почти 2 года — нормально!?» — говорится в публикации.

Мельников констатировал, что у Игнатенко, Килафяна и Рябова нет таких денег, которые они должны выплатить.

«Если до 11 марта они не осуществят выплаты в полном объеме, то их снова вернут в тюрьму. В связи с этим нами объявлен официальный сбор средств в поддержку россиян. У них есть сайт, посредством которого каждый может перевести деньги в помощь нашим ученым», — указал он.

На этом портале собраны «все материалы об Александре, Артеме и Николае в одном месте — подробности дела о задержании трех российских туристов на Шри-Ланке, которые позволят Вам объективно разобраться в этой истории», — говорится на страницах ресурса.

«Александр Игнатенко — зоолог, ученый и путешественник. Работает в Ростовском-на-Дону зоопарке заведующим отделом мелких млекопитающих. Основной интерес — насекомые и пауки. Все свое детство был увлечен энтомологией, участвовал в различных конференциях, ездил в экологические и биологические лагеря», — отмечается на сайте.

Суть дела

Вместе с двумя друзьями Игнатенко в конце февраля 2020 года был задержан на острове по обвинению в убийстве насекомых и других мелких живых организмов. Россияне утверждают, что собирали лишь мертвых насекомых, которых фотографировали и не планировали вывозить из страны, делали это вне заповедника, как того требует местное законодательство.

Во время содержания под стражей состояние здоровья Игнатенко серьезно ухудшилось, его приходилось неоднократно госпитализировать. Все трое россиян отпущены из СИЗО под личные поручительства. Документы у них изъяты, покидать остров им запрещено.

«Непонятно, почему остались еще какие-то обвинения. На наш взгляд, все они уже давно должны были быть сняты. Наш адвокат перед обвинением заявлял, что в деле присутствуют насекомые, которые на острове в принципе не водятся. Не говоря уже о простых косточках от фруктов, которые здесь продаются на каждом шагу. И каждый их может свободно купить и есть. В чем проблемы? Он заявлял неоднократно, что все сфальсифицировано», — рассказал Александр Игнатенко ранее в интервью RT.

Добавим, что согласно законодательству Шри-Ланки альтернативным наказанием за инкриминируемое россиянам преступление могло быть лишение свободы на 40-летний срок.