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1 час назад

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,9

В Республике Дагестан произошло землетрясение магнитудой 4,9. Сообщается, что жители города Каспийска ощутили толчки. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,9
Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com GloballookpressIvan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress

«От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в акватории Каспийского моря в 19:08 произошло сейсмособытие магнитудой 4,9 класс 10. Толчки ощущались жителями г. Каспийск. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Ранее на юге Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3. Очаг залегал на глубине в 51 километр. Отмечается, что сведений о пострадавших, угрозах цунами, а также разрушениях не поступало.

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