В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,9

«От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в акватории Каспийского моря в 19:08 произошло сейсмособытие магнитудой 4,9 класс 10. Толчки ощущались жителями г. Каспийск. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.