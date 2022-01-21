Россиянин получил срок за забитого до смерти кочергой друга

Как установил суд, 24 декабря 2020 года в одном из домом Алданского района осужденный и его друг распивали алкоголь. В какой-то момент хозяин приревновал гостя к своей сожительнице. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой мужчина избил друга металлической кочергой, нанес ему множество ударов шилом по голове, телу и конечностям, после чего добил ударом кухонного ножа в шею.